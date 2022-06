Col calciobalilla arrivano le destre

L'assurda idea di tassare i giochi da spiaggia gratuiti evoca una ragion politica: un governo che non riesce a riformare i balneari se la prende con le attrezzature? Del resto calciobalilla è termine fascistoide, e i giornali di sinistra dicono "biliardino". Nessuno pensa a tassare il Subbuteo, che piace tanto a Enrico Letta. Altrimenti "arrivano le destre"

La notizia è talmente stupida che potrebbe essere vera: lo stato ha deciso di tassare il calciobalilla, anche se è messo lì gratis, al bar della spiaggia. Del resto la notizia potrebbe essere anche falsa, pur restando folle: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha specificato che le leggi per mettere in riga i calciobalilla ci sono da anni, e adesso si procede: solo un’autocertificazione. Col trucco, però: dopo verrà l’obbligo di omologazione, e quelle saranno sberle da mille euri. Per i calciobalilla gratis.

Ce n'è bisogno? No. Poi fai due più due e dici: vuoi vedere che un governo che non riesce a riformare i balneari, si vendica sul calciobalilla? Del resto i balneari stanno tutti a destra, si sa. Che poi hanno pure quel nome così fascistoide. Del resto, lo avrete notato, tutti i giornali che usano il termine calciobalilla sono di destra. Quelli di sinistra scrivono “biliardino”, che dev’essere la versione approvata dall’Anpi di Rimini. Ma nessuno che abbia il coraggio di tassare il Subbuteo, che piace tanto a Enrico Letta, ci faceva pure i think tank riformisti e ha appena fatto una sfida con Zoro. Si capisce che il Subbuteo è di sinistra, col calciobalilla invece poi “arrivano le destre”.