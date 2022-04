Petrocelli? Mejo di Giuseppi

Ora Sor Tentenna Conte, che non sa decidere manco se sia meglio Macron o Le Pen, lo vuole espellere dai 5 esse. Ma perché poi? In fondo il capo della commissione Esteri al Senato è l'unico rimasto fedele alla linea originale, agli inchini a Pechino e ora il sostegno a Putin. Lui è la vera essenza del grillismo

Ridare l’onore a Vito Rosario Petrocelli da Taranto, senatore “maoista” (ipse dixit) e presidente per grazia ricevuta della commissione Esteri del Senato, che ha pure twittato “Buona festa della LiberaZione” come il più analfabeta dei troll russi? Anche no, ma va’ là! Aprirgli l’ufficio come una scatoletta di tonno e poi dimenticarsi che sia mai esistito, questo sì sarebbe un modo schietto per ridare un po’ d’onore al Senato. Però adesso che Giuseppi – Giuseppi che non sapeva chi scegliere tra Macron e Frau Blücher Le Pen; che non sapeva distinguere i soldati russi a Pratica di Mare, ma che pretende di saper distinguere tra armi di difesa e di offesa – lo vuole espellere dai 5 esse, be’, allora bisogna rendergli il fatto suo.

Petrocelli è in effetti l’unico grillino rimasto coerente con tutte quante le scemenze della prima ora, e soprattutto ad aver tenuto la barra in politica estera: fedele ai cinesi (la repressione nello Xinjiang? Balle americane) e ora alla Russia. Arrivò a sostenere che l’invasione dell’Ucraina manco ci fosse, e che l’Italia dovesse mantenere buoni rapporti (di sudditanza) con Mosca. “Non voterò per l’invio di armi a Kiev”, ha ripetuto. Un vero grillino, e del resto oggi l’Elevato ha ritrovato la parola: ma per esaltare Pechino. E quel Sor tentenna di Conte lo vuole espellere? Ma va’ là.