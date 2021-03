Johnny Depp e Boldrini

Un uomo si è infilato nella super villa hollywoodiana dell'attore, si è preparato un drink e poi si è fatto una doccia. Un homeless che aveva sete, e a quanto pare anche caldo. Poi è arrivata la polizia, e lo ha portato via, ma tranquilli e con le buone maniere, Insomma, è finita meglio che per l'ex colf di Laura Boldrini

Anche a me sarebbe piaciuto essere fico come Johnny Depp, che ve lo dico a fare. Ma adesso una cosa in comune con lui finalmente ce l’ho. Molte vite fa, una sera tornai nella mia casetta a Campo de’ Fiori, la porta era sfondata. Ecco, pensai, ci siamo. Non avevo manco la security. La macchina fotografica c’era, lo stereo pure. Soldi, e chi li aveva? Però sul tavolo c’era un bricchetto del succo di frutta, bevuto, e la cannuccia educatamente posata a fianco. Un ladruncolo che aveva sete. Nella super villa hollywoodiana di Depp qualche giorno fa è entrato, sfondando la porta, un uomo. La security, forse, ronfava. Tranquillo, si è preparato un drink. Come le star al Roxy Bar. Poi, già che c’era e la location era carina, e se nessuno ti dice niente vale un “fai come se fosse casa tua” è andato in bagno e si è infilato sotto la doccia. Ed è lì che l’hanno beccato gli agenti, allertati dalla security che nel frattempo s’era svegliata. Lui non voleva uscire dal bagno, un po’ di privacy perbacco!, e hanno dovuto buttare giù la porta. Così ora l’uomo, senza fissa dimora ed evidentemente a corto di cocktail, dovrà rispondere anche di danneggiamento. Però è filato tutto liscio, la doccia se l’è fatta e i poliziotti lo hanno portato via con le buone maniere. In fin dei conti, trattato meglio di una colf di Laura Boldrini.

Pubblicità