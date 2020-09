La spiritata di Pontassieve è nulla. Breve antologia

Il mondo dell’informazione-barra-politica è pieno zeppo di gente “in stato di alterazione”, anche molto peggio della ragazza che ha strappato la camicia a Salvini

Gli ha gridato “io ti maledico” e con occhi spiritati gli ha strappato la camicia, e poco male, e il rosario che gli aveva regalato un parroco (e tu pensa), e a quello ci teneva molto. La Digos l’ha subito fermata e identificata, e ha confermato che era “in stato di alterazione”. E alterazione oppure no, ma purtroppo può capitare anche questo nella vita, è davvero una brutta cosa se Matteo Salvini viene aggredito durante un comizio a Pontassieve. Ora aspettiamo che qualcuno – che so? magari Rula Jebreal, magari padre Zanotelli – scandisca con la stessa foga riservata a Colleferro “ecco cosa succede quando si semina odio contro Salvini”, come appunto i due fini intellettuali hanno detto a proposito del povero Willy massacrato dai palestrati da corte marziale. Questo detto, seminare l’odio o quanto meno la rissa verbale è da tempo il grande male nazionale, e l’effetto è sempre quello. Ma si vorrebbe qui pacatamente anche notare che il mondo dell’informazione-barra-politica è pieno zeppo di gente “in stato di alterazione”, anche molto peggio della spiritata di Pontassieve. Di solito viaggiano a coppie. C’è Gad Lerner che copre di contumelie Beppe Grillo perché ha dato uno spintone a un cronista, manco fosse un poliziotto di Trump. C’è Vittorio Feltri che con grande eleganza dice che CdB “ha fatto la pipì fuori dal vaso”. C’è Roberto Saviano che grida al Pd “andate a cagare voi e le vostre bugie”. Poi parlateci di Pontassieve, per favore.

Se un paio di persone girano col cartello “Ama il prossimo tuo” a 100 metri da Salvini sono fermate e schedate.



Se lo “aggrediscono” le guardie del corpo intervengono con calma.



Squallida sceneggiata di uno squallido politico.#Pontassieve pic.twitter.com/wZD5suDdlY — Il Burocrate (@il_burocrate) September 9, 2020