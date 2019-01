La secchezza delle idee

Uno forse varrà davvero uno, e tutto è uguale e basta buttare la comunicazione in caciara pop-populista per averla vinta. Pare. Però la tecnica la può imparare chiunque, e rendere pan per focaccia potrebbe diventare uno sballo. Chissà. Ad esempio il nostro bravo presidente Mattarella, quanto tempo passato a lamentarsi che era silente e grigio, non bucava il video. Invece fa quel gran boom a Capodanno, e oggi il Quirinale si è permesso uno scherzetto di quelli che manco quel burlone di Casalino. Il ministro della Chiusura dei porti Matteo Salvini si presenta al Colle più alto, e ad attenderlo al portone c’è un marcantonio di corazziere: solo che ha la pelle nera. Evvai!

La foto usata dal M5s sui social per promuovere il reddito di cittadinanza

C’è tutta l’Italia che ride, e forse capisce pure un po’ meglio la questione. I Cinque stelle, si sa, fanno ridere da soli, ma la loro comunicazione social perde pezzi su pezzi, sta diventando una barzelletta. Oggi mettono in giro un post per spiegare alle giovani coppie come utilizzare il reddito di cittadinanza per pagarsi l’affitto. Solo che sono tanto improvvisatori e stracciaculi che la foto l’hanno presa da un database di quelli free, che usano tutti. Ed era già stata utilizzata da una pubblicità per gli impianti dentali, e da un’altra per un rimedio contro la secchezza vaginale. L’Italia che ride, loro che rimuovono il post come fosse un progetto del tunnel del Brennero qualsiasi. Ma l’Italia torna a sperare. Però la domanda è: combattere la secchezza vaginale, sarà mica un lusso costoso e immorale?