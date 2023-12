Jill Goldston è nel Guinness dei primati per il numero di apparizioni al cinema come personaggio di sfondo. Le rende omaggio il cortometraggio “Jill, Uncredited”

Stupenda vita da comparsa. E un posticino nel Guinness dei primati. Per il numero di apparizioni al cinema come personaggio di sfondo. Si chiama Jill Goldston, adesso ha 80 anni e una decisa somiglianza con Elaine May, le rende omaggio il cortometraggio “Jill, Uncredited”. Jill che era nei film, ma mai nei crediti.