Barbra Streisand vestita da uomo e con gli occhialini per studiare il Talmud

I segreti di “Yentl” nell’autobiografia “My name is Barbra” in cui la Streisand si racconta tra film, successo e amori

Un uomo vestito da donna era comicità assicurata, quando a travestirsi erano Jack Lemmon e Tony Curtis in “A qualcuno piace caldo”. Questione di epoche: ora dobbiamo chiederci il trauma sotteso al cambio di guardaroba: buona parte delle commedie di Shakespeare così diventano tragedie. Una donna vestita da uomo al cinema è più rara. Katharine Hepburn in “Il diavolo è femmina”. Barbra Streisand in “Yentl”: un racconto di Isaac Bashevis Singer (quello del Nobel) che l’attrice volle portare sullo schermo. Da One-Woman-Show: avrebbe scritto la sceneggiatura, diretto il film e recitato nel ruolo principale. Una ragazza che si veste da maschio per frequentare la Yeshivah e studiare il Talmud.