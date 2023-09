Un ricordino di James Bond? Da Sotheby's ce n'è davvero per tutti i gusti

Un ricordino di Bond, James Bond? Anche la casa d’aste Sotheby’s, che ha la sua sede londinese in New Bond Street, gioca con il nome del personaggio. Intitola “James Bond on Bond Street” una vendita all’asta: libri di Ian Fleming, manifesti cinematografici e fotografie che gli esercenti esponevano per ingolosire gli spettatori, sceneggiature per i film con Sean Connery, sei bottiglie di whisky Macallan – una per decennio – in edizione speciale.

