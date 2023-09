Perché vedere "Io capitano", meritato Leone d'argento di Garrone

Attori presi dalla strada – sterrata – alla periferia di Dakar. Molto somiglianti ai loro personaggi Seydou e Moussa, non si erano mai allontanati dalla casupola pur sognando l’Europa, il calcio e la musica rap: “Ci faremo firmare autografi dai bianchi”. Matteo Garrone inquadra un Senegal trionfante di colori, con qualche sequenza notturna e l’orrore delle torture libiche. L’ennesima prova per Seydou e Moussa, che partono speranzosi con i soldi dei loro lavoretti. Naturalmente non basteranno. Ogni tappa richiede mazzette extra, e guai a chi cade dal camion strapieno, o non ce la fa a camminare per ore nel deserto.

Matteo Garrone ha rischiato, ha studiato, ha girato un film che andrebbe mostrato nelle scuole di ogni ordine e grado, e ai politici tutti. Meritato il Leone d’argento al regista, terribilmente ingiusto il Premio Mastroianni per uno solo dei due (a Seydou Sarr, che ha tratti più europei: non aggiungiamo altro).

“Io capitano” illustra quel che non vediamo quando i barconi arrivano, ricostruendo – da storie vere, uno dei protagonisti era sul palco a Venezia – il viaggio dei disperati. Al cinema “Io capitano” finora ha incassato 674 mila euro (è costato 11 milioni e mezzo). Seydou e Moussa parlano wolof, sottotitolati, e un po’ di francese. Da vedere come film di formazione. Oppure una versione di “Pinocchio” – era crudele anche l’originale di Carlo Collodi. Zecchini perduti, la balena, purtroppo manca la Fata Turchina.