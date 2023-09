A Venezia il Leone d'oro va a "Poor things" con Emma Stone, ma è il festival dei migranti

Trionfano Matteo Garrone con “Io capitano” (premio per la migliore regia) e Agnieszka Holland con “Green Border” (premio speciale della giuria). I premi hanno privilegiato le storie contemporanee, la rotta balcanica, la rotta mediterranea, e la natura da rispettare

E’ stata la serata dei migranti. Il trionfo di Matteo Garrone con “Io capitano” (premio per la migliore regia) e di Agnieszka Holland con “Green Border” (premio speciale della giuria). Più il premio Marcello Mastroianni per l’attore rivelazione a Seydou Sarr, uno dei due ragazzi senegalesi che recitano nel film di Garrone - chissà perché non a tutti e due. Moustapha Fall con i capelli ossigenati è salito lo stesso sul palco, assieme al vero protagonista della storia, cha ha imparato l’italiano tanto bene da iniziare il suo intervento dicendo “in primis”.