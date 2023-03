Ora anche l’8 marzo ha la sua breve stagione cinematografica. Meno la gente va al cinema, più i titoli escono raggruppati, nella speranza che uno trascini l’altro, e facciano evento. Qualcosa nella nostra mente diffida del titolo singolo, che rappresenta solo se stesso. La Giornata della memoria una volta produceva solo libri, ha avuto il suo bel catalogo di film in uscita. San Valentino attira tutte le sfumature del rosa. La Giornata delle mimose (ormai insistere sulla parola “donna” può portare guai) ne fa uscire nei cinema un paio. Proprio oggi, in anticipo sul tradizionale giovedì che porta le nuove uscite. Se la coincidenza con lo sciopero nazionale non rovinerà la festa.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE