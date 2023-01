Sale piene per “Tre di troppo”. Della commedia non possiamo fare a meno

Com’era la storia che in Italia si fanno troppe commedie? Che il pubblico non ne può più? Che se devo vedermi “la solita commedia italiana” tanto vale me ne stia a casa a fare scrolling su Netflix? A due giorni dall’uscita in sala, Tre di troppo, con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, è subito secondo al box-office, dietro Avatar 2, che ovviamente fa parte di un’altra galassia. E’ anche il terzo indizio che fa una prova: prima i sei milioni di La stranezza, di Ficarra e Picone, commedia pirandelliana, pensosa, stralunata. Poi Aldo, Giovanni e Giacomo che hanno sbancato a Natale e dintorni con Il grande giorno. Ora Fabio De Luigi, con una media-copia che tiene testa a James Cameron. Le commedie sono tutte uguali, ma quelle scritte bene sono più uguali di altre. Quando funzionano si tirano dietro anche i film più difficili, come nella nostra Golden Age, quando grazie ai film di Totò potevamo produrre Fellini e Antonioni. Per esempio, Le otto montagne, premio Strega diretto da due registi belgi, titolo assai poco natalizio, va incredibilmente bene in sala grazie al passaparola, alla voglia di tornare al cinema, e alla coppia Borghi-Marinelli sfruttata molto bene, qui in versione into the wild, uno con barba, l’altro senza.

