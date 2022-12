Le migliori serie tv per un inverno sul piccolo schermo

Le serie uscite nel 2022 – quelle che abbiamo visto e quelle che mai vedremo, diceva Giorgio Manganelli che il critico deve essere “impervio a taluni valori perché altri gli si svelino con chiarezza” – mostrano che siamo nell’età del riciclo. Film che diventano serie, saggi e articoli e podcast che diventano serie, remake e spin off che hanno fatto diventare “Star Wars” (nel 1977, un piccolo ma simpatico film con una principessa che non rimediava un principe, solo una medaglia) una cineteca di Babele più disordinata della biblioteca borgesiana. Vale la legge del riciclo per “Il Signore degli Anelli”, che dopo averci afflitto da lettori, e poi da spettatori al cinema, torna alla carica con la serie “Gli Anelli del Potere” (c’è altro in quell’universo dove i buoni sono biondi e i cattivi sono neri e sdentati?). Vale per “Game of Thrones” che ha generato un prequel con i dragoni. Vale per le storie stiracchiate oltre misura, quand’era chiaro a qualsiasi “script doctor” – i dottori che curano le sceneggiature zoppicanti, sovrappeso, messe insieme con pezzi di cadavere come la creatura di Frankenstein – che dopo una stagione o due al massimo si sarebbero aperti gli abissi dello sbadiglio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE