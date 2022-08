Crimes of the future, noia fantascientifica

Qualcuno vada lassù in Canadà e spieghi per favore al venerato maestro David Cronenberg come siamo combinati. Al cinema va pochissima gente, chi aveva l’abitudine l’ha persa, solo a ripensare la frase di Italo Calvino “ci sono stati anni in cui il cinema è stato per me il mondo” vengono le lacrime agli occhi. Ci si aspetterebbe un po’ di pietà, dal “maestro degli strumenti ginecologici per donne mutanti” – da pronunciare per favore con il tono con cui ci riferiamo, per dire, al “Maestro del Trionfo della Morte” (Palermo, Palazzo Abatellis).



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE