La descrizione del film del giorno su Mubi è sempre uno spasso

Mubi, abbiamo un problema. Non tanto con i film, era chiaro in partenza che una piattaforma-cineclub non sarebbe stata in cima alle nostre preferenze. I titoli proposti che vale la pena di vedere sono pochi, e in genere li abbiamo già visti ai festival. Abbiamo visto ai festival anche buona parte dei rimanenti, e in molti casi sentiamo ancora la schiena e le ginocchia che dolgono, al ricordo delle ore (e ore) in lingue esotiche. Se capitava di addormentarsi, voleva dire sprofondare nel nulla, non più cullati da una lingua familiare che ci ricordava “sei al cinema”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE