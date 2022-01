Leggere le categorie di Netflix & Co. è ancora divertente, poi arriva l'abbiocco

La vertigine della scelta. Sembra che l’essere umano sia in grado di scegliere con soddisfazione tra una dozzina di possibilità soltanto. Numero abbastanza alto per solleticare la voglia di varietà, e abbastanza basso da essere governabile. Sotto la dozzina, siamo delusi (“c’era poco da scegliere”). Sopra la dozzina, siamo confusi (soprattutto se abbiamo il sospetto che due cose siano abbastanza simili, che a noi ne piacerà davvero una soltanto, e non riusciamo subito a capire quale).

