Tra retrospettive e registi sempre gli stessi, i prossimi festival sanno di déjà vu

Il festival di Locarno annuncia per l’edizione 2022 una retrospettiva di Douglas Sirk, sommo regista di melodrammi e il primo pensiero che viene in testa è “quante volte, figliolo?”. Si sa che il primo pensiero è il più maligno: una riguardata ai film del tedesco che si fece americano offre piaceri sconosciuti allo spettatore convinto che il cinema sia cominciato con “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino. Sta di fatto che regala alla prossima edizione del festival un’impressione di déjà vu. Affiancata alla certezza che oggi in un concorso festivaliero “Magnifica ossessione”, “Lo specchio della vita” o “Come le foglie al vento” non avrebbero spazio.