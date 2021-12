Natale al cinema. Cinque film da non perdere durante le feste

Mariarosa Mancuso ha scelto per voi i titoli giusti, ora in sala. Una storia di cui è meglio non sapere troppo e un melodrammone, una pellicola che può sembrare fuori tempo e invece non lo è, un successo di Broadway (rivisitato) e l'ultimo lavoro di un grande regista

Cinque film per le feste.

Primo della lista è un piccolo film intitolato "Nower special": in un posto qualunque. Gli hanno messo come sottotitolo "Una storia d'amore". È la storia di un padre e di un figlio. Meglio non sapere altro, se non che gli attori sono bravissimi e il regista aveva prodotto "The Full Monty", i disoccupati spogliarellisti.

"The House of Gucci" è un melodrammone tenuto insieme dalla presenza e dalla bravura di Lady Gaga. Divertente se non avete nulla contro il genere.

"Diabolik", dal fumetto anni 60 delle sorelle Giussani, può sembrare fuori tempo, ma è molto ben riuscito e curato dai fratelli Manetti. Il nascondiglio dell'imprendibile criminale e gli altri ambienti sembrano un'installazione di arte contemporanea.

"West Side Story", grande successo di Broadway con musiche di Leonard Bernstein, mostra tutta la bravura del regista Steven Spielberg nel dirigere le scene di ballo. Una bravura anche un po' esibizionista. È un "Romeo e Giulietta" tra i migranti europei e portoricani a New York.

E non dimenticatevi "Cry macho", l'ultimo Clint Eastwood girato a 90 anni e quasi romantico.