 Il lunghissimo film polacco vola più rapido di quello dei D'Innocenzo Bros

I registi dicono di non capirci niente nemmeno loro. America latina dure un’ora e mezza, ma allo spettatore sembrano tre. Leave no traces, invece, ne dura due e quaranta, ma volano rapide

I fratelli (gemelli) Fabio e Damiano D’Innocenzo hanno una passione per le piscine e per Elio Germano. Da “Favolacce” a “America Latina” – ultimo film italiano dei cinque in concorso alla Mostra di Venezia – la piscinetta gonfiabile è promossa a piscina di cemento, nel giardino di cemento di una villa di cemento che sorge in mezzo al nulla (però si vede che l’architetto è passato di lì, mettendo la sua firma su un incongruo scalone curvo che richiama la forma della piscina – o viceversa, solo l’architetto può saperlo).