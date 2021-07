Softie, ecco com'è il desiderio a 10 anni. Intervista al regista

Softie sembra il prequel di Party Girl, film con cui Samuel Theis era in Un Certain Regard nel 2014 e con cui poi ha vinto la Camera d’Or per il miglior esordiente. Mentre allora protagonista era la madre (quella vera), una sessantenne sregolata che prova a far ordine nella sua vita, qui il protagonista è Johnny, un ragazzo di dieci anni della periferia francese che con l’arrivo di un professore dalla grande città apre i suoi orizzonti, risveglia la sua ambizione e scopre la sua sessualità.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni