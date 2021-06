Nel weekend della ripartenza l'horror "A Quiet Place II" sbanca al cinema

Zitti, parla il botteghino. Quasi sessanta milioni di dollari incassati nel fine settimana del Memorial Day, che coincide con l’inizio della stagione estiva nelle sale americane. Quest’anno segna la ripartenza post pandemia, anche se i cinema non sono ancora tutti aperti, e lassù nel Canada – per esempio – si registra qualche ritardo. Gran successo per “A Quiet Place II” di John Krasinski, arrivato nelle sale con quasi un anno e mezzo di ritardo: Emily Blunt e la sua famigliola in fuga dai mostri ciechi (ma ahimé non sordi) erano sulla copertina di Total Film nel remoto gennaio 2020.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni