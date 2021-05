The father - Nulla è come sembra

Era tanto difficile intitolarlo: “Il padre”, punto e basta? Lasciando da parte l’antipatico aiutino che impone di aggiungere: “Nulla è come sembra”. Ennesima dimostrazione di come i distributori di film considerano gli spettatori: gente a cui bisogna spiegare ogni cosa, per filo e per segno. Mentre il regista (e lo sceneggiatore, e gli attori) fanno di tutto per costruire un mondo, loro con una frasetta lo smontano – pronti però a lamentarsi se i cinema rimangono vuoti, al di là dei distanziamenti che ne riducono la capienza. Olivia Colman va a trovare l’anziano genitore Anthony Hopkins in un bell’appartamento di Londra. Emergenza: lei sta per trasferirsi a Parigi, e lui ha appena cacciato la badante, colpevole di avergli sottratto l’orologio (in realtà lo ha nascosto lui, per paura che qualcuno glielo rubasse, solo che non ricorda più dove lo ha messo: scenetta che chiunque abbia avuto a che fare con un parente stretto colpito da Alzheimer conosce, se non sono l’orologio sono i soldi o qualche ninnolo).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni