Il cattivo poeta

Ritratto dell’artista da settantenne brontolone, mangiasoldi, lamentoso e assatanato (per quel che l’età concede). Gabriele D’Annunzio se ne sta rintanato al Vittoriale, chiedendo denaro a Benito Mussolini per costruire l’anfiteatro da aggiungersi alla villa e agli altri edifici in memoria della “vita inimitabile” di sé medesimo (nonché delle eroiche imprese compiute dall’esercito italiano durante la prima guerra mondiale). L’anfiteatro è il suo secondo cruccio, al punto primo stanno le rimostranze, indirizzate idealmente all’Italia tutta, dal dittatore in giù: lo hanno tradito e dimenticato. Lui che aveva inventato perfino la parola “scudetto”, oltre ad aver battezzato i grandi magazzini “La Rinascente” e scelto lo pseudonimo per la scrittrice Liala (che pare ancora abbia le sue estimatrici, così va l’Italia).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni