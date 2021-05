"Un biglietto sospeso" per ripartire. Da Woody Allen

L'iniziativa arriva dal Cinema Anteo di Milano, dove gli spettatori di buon cuore potranno regalare un biglietto a chi non può permetterselo. E in caso niente “Nomadland” di Chloé Zhao, meglio puntare su Rifkin’s Festival, l'ultimo lavoro del maestro della cultura americana

“Un biglietto sospeso”. È la nuova iniziativa del cinema Anteo di Milano – avviato il primo maggio di 42 anni fa, ora diventato una multisala per spettatori non ragazzini, in prima fila per la riapertura. Da oggi gli spettatori di buon cuore potranno regalare un biglietto a qualche sconosciuto spettatore, senza troppi soldi ma desideroso di cinema. Vale anche nelle altre sale del gruppo, a Monza, Treviglio, Cremona. Allo spettatore che ritirerà il biglietto e ne godrà sconsigliamo comunque “Nomadland” di Chloé Zhao: lì radunano le seggioline da campeggio, osservano i tramonti e si accontentano, occasionalmente fanno un turno da Amazon per guadagnare qualcosa.