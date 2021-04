Oscar di inclusione e distanziamento. Parlando di film, non è andata granché

Niente tappeto rosso e nemmeno il tradizionale Dolby Theatre: ha vinto “Nomadland” di Chloé Zhao, premiata anche come miglior regista. Ma speriamo sia una svista: una serata che il mondo del cinema non ricorderà troppo a lungo

Lezioncina sull’inclusione. Ammonimento a vivere con meno. Certezza che al mondo esistono tante persone buone. Accorata preoccupazione delle star per la sorte dei propri figli neri, incontrassero mai di notte un poliziotto. Laura Dern – gonna di piume bianche e giacchetta nera – inforca gli occhiali e legge: “Non si può assassinare la libertà”. Daniel Kaluuya – è inglese, può permetterselo – celebra Fred Hampton delle Pantere Nere (quelle degli anni 60 del Novecento, mica “Wakanda forever”): fu ammazzato dall’Fbi, temevano diventasse il Messia dei neri americani, ebbe il suo giuda. Premiato come non protagonista, l’attore sfoggiava una collana di diamanti Cartier.