"Tunisizzare" gli Oscar. Così “The man who sold his skin” è arrivato in finale

“L’uomo che ha venduto la sua pelle” di Kaouther Ben Hania è in finale per il titolo di miglior film straniero agli Oscar 2021. La prima pellicola tunisina candidata all’Academy Award come miglior film in lingua straniera non è ambientata in Tunisia, ma in Siria. Kaouther Ben Hania, regista affermata a livello internazionale fin dal suo primo lungometraggio “Le challat de Tunis”, la storia di un uomo che a Tunisi sfregia le natiche delle donne con un rasoio, racconta al Foglio che ha tentato di “tunisizzare” la trama: i suoi film precedenti riflettono sulle questioni sociali del suo paese d’origine. Con un casting di attori siriani, in “The man who sold his soul”, la regista affronta temi che risuonano in tutta la la regione mediterranea: frontiere invalicabili, visti inottenibili, corpi mercificati pur di poter raggiungere l’Europa. “All’epoca frequentavo un gruppo di siriani rifugiati a Parigi e questo ha influenzato la mia immaginazione. La storia del protagonista del film è una storia universale”, dice.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni