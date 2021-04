Bentornato Oscar!

Cinema chiusi, niente feste, zero blockbuster, ma non mancano film meritevoli. Domenica la cerimonia, ma senza Zoom. Presenta Soderbergh, che di pandemie se ne intende

Cortocircuiti hollywoodiani. Quando il disastro cominciò, e non si trovavano abbastanza mascherine, “Grey’s Anatomy” e altre serie tv ospedaliere regalarono le scorte in magazzino (con camici sterili e guanti) ai medici veri che stavano affrontando l’emergenza. Quasi un anno dopo, la produzione degli Oscar – la cerimonia sarà domenica prossima – è stata affidata a Steven Soderbergh. Grande regista, certo, ma con una medaglia in più: nel 2011 ha diretto “Contagion” – e sapeva pure dei pipistrelli, “Spillover” di David Quammen è uscito l’anno dopo. Il film sulla pandemia vale come esperienza sul campo, e i candidati hanno ricevuto da Soderbergh una rassicurante missiva: “Sarà una serata sicura, nessuna preoccupazione”.