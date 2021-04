L'altra ondata

Nel dicembre del 2017, sulle colonne di Politico Europe comparve una lettera firmata dall’allora commissario europeo agli Affari interni, il greco Dimitris Avramopoulos. Il suo intervento, tranchant, fu titolato né più né meno che così: “I migranti in Europa sono qui per restare”. Avramopoulos teorizzava come l’immigrazione andasse gestita politicamente, piuttosto che in modo emotivo, a seconda degli strepiti di una parte o dell’altra. “E’ ora di dire la verità – iniziava il ragionamento – L’immigrazione non può e non potrà mai essere fermata”. Più realista che fatalista, il leader del centrodestra greco concluse la lettera con una proposta che rasentava l’irriverenza: “Alla fine, noi dobbiamo essere pronti ad accettare l’immigrazione, la mobilità e la diversità come la nuova regola e adeguare le politiche di conseguenza. L’unico modo per rendere l’asilo e le politiche migratorie a prova di futuro è cambiare collettivamente il nostro modo di pensare”. Sarebbe superficiale leggere queste parole come fossero una provocazione, oggi che sappiamo che l’immigrazione è un problema strutturale gestito come fossimo in uno stato di emergenza costante. Avramopoulos aveva invece offerto una proposta più concreta di quanto si possa pensare: le risposte che negli ultimi anni i sovranisti di ogni risma, da una parte all’altra dell’Europa, hanno tentato di dare all’immigrazione sono semplicemente fallite, perché inadeguate e sconnesse dalla realtà dei fatti. Il numero degli arrivi via mare in Europa continua a diminuire ogni anno: i 95 mila sbarcati nel 2020 sono il 23 per cento in meno rispetto a quelli del 2019, addirittura il 33 per cento in meno se confrontati a quelli del 2018. Nonostante i dati dicano che non esiste un’emergenza immigrazione, sebbene per l’Eurobarometro la storia dell’“invasione” sia calata di 13 punti tra il 2019 e il 2020 nelle preoccupazioni dei cittadini europei, il tema dell’asilo resta uno fra i più politicizzati e polarizzanti.

