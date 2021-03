L'ipocrisia sulle ong spiegata a Travaglio

Che la politica italiana stia tornando alla cara, vecchia stagione della normalità lo dimostra anche il lungo editoriale di ieri del direttore del Fatto. Sembra quasi che il tempo si sia fermato, guardando Travaglio rispolverare per l’occasione la bomba atomica di ogni ragionamento assennato a proposito di immigrazione, la storia delle “ong taxi del mare”, copyright Luigi Di Maio. Con la foga sovranista di un tesserato di Génération identitaire (rip), il direttore si impantana fra procedimenti giudiziari ancora in corso, slogan populisti della rimpianta (da Travaglio, si intende) stagione gialloverde e dichiarazioni rilasciate dal ministro Luciana Lamorgese. La procura di Trapani ipotizza il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nei confronti di 21 persone per il caso Iuventa ma il procedimento non è che a uno stadio embrioniale, con i pm che hanno appena annunciato la chiusura delle indagini.

