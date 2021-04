Vincitori e vinti degli Oscar 2021

Un'edizione meno soporifera del solito. Ha vinto Chloé Zhao, regista di Nomadland, lo si diceva già dalla mostra di Venezia: miglior film, migliore regista, migliore attrice protagonista, Frances McDormand

A occhio gli Oscar non sembrano il posto giusto per inneggiare alla bontà delle persone o per dire che tutti dovremmo vivere con meno o per ricordare che grande rivoluzionario era Fred Hampton, attivista delle pantere nere. E neanche il luogo adatto per mettersi le scarpe da tennis. Eppure è successo.

Mariarosa racconta la cerimonia degli Oscar 2021.

Tutti i vincitori degli Oscar 2021

Miglior film: "Nomadland"

Miglior attore protagonista: Anthony Hopkins ("The Father")

Miglior attrice protagonista: Frances McDormand ("Nomadland")

Miglior regia: Chloé Zhao per "Nomadland"

Miglior attore non protagonista: Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah")

Miglior attrice non protagonista: Youn Yuh-jung ("Minari")

Miglior sceneggiatura originale: Emerald Fennell per "Una donna promettente"

Miglior sceneggiatura non originale: Christopher Hampton e Florian Zeller per "The father"

Miglior film straniero: "Un altro giro" di Thomas Vinterberg (Danimarca)

Miglior trucco: Sergio Lopez-River, Mia Neal e Jamika Wilson per "Ma Rainey's Black Bottom"

Migliori costumi: Ann Roth per "Ma Rainey's Black Bottom"

Miglior sonoro: Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés and Phillip Bladh per "Sound of metal"

Miglior film d'animazione: "Soul" di Pete Docter e Kemp Powers

Miglior documentario: "Il mio amico in fondo al mare" di James Reed e Pippa Ehrlich

Migliori effetti speciali: Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley, Scott Fisher per "Tenet"

Miglior scenografia: Donald Graham Burt e Jan Pascale per "Mank"

Miglior fotografia: Erik Messerschmidt per "Mank"

Miglior montaggio: Mikkel E. G. Nielsen per "Sound of metal"

Miglior colonna sonora: Trent Reznor e Atticus Ross con Jon Batiste per "Soul"

Miglior canzone: "Fight for you" per "Judas and the Black Messiah"

Miglior cortometraggio: "Two distant strangers"

Miglior corto documentario: "Colette"

Miglior corto d'animazione: "Se succede qualcosa, vi voglio bene"