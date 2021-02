Le belle, la brutta, l'occulta (in Italia). Ecco le serie per i Golden Globe

La cerimonia dei Golden Globe quest’anno sarà “bicoastal”. Tina Fey maestra di cerimonie a New York e Amy Poehler maestra di cerimonie a Los Angeles, con i due figli di Spike Lee, Satchel e Jackson, a far da valletti. Decisione presa prima che i giornalisti della stampa estera a Los Angeles decidessero di snobbare “Da 5 Bloods”, ultimo e bellissimo film del genitore. Non è la prima volta che succede, negli anni esiste una lunga lista di candidature stravaganti. Limitandoci alle serie (dei film candidati abbiamo scritto ieri, con il contorno di attori e registi, maschi e femmine) risulta incomprensibile la candidatura di “Emily in Paris”, showrunner Darren Star. “La glassa sulla torta”, ha commentato l’attrice e produttrice Lily Collins. Solo che la torta non c’è. La Parigi da cartolina – vista con gli occhi di un’americanina che non spiccica una parola di francese – è buona solo per la pratica detta “hate-watching”: la si guarda per dirne male. Un cliché rincorre l’altro: maschi seduttori, salse al burro, sigarette vere, la Tour Eiffel fissa sullo sfondo, neanche fosse in un film d’animazione come “Ratatouille”. Correva voce che la stampa estera fosse più culturalmente attrezzata rispetto a chi vota per gli Oscar: non è vero niente.

