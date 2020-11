"Enola Holmes". Harry Bradbeer punta sul femminismo

A Sherlock Holmes si può fare tutto. Anche se non tutto riesce perfettamente. Nel film diretto da Guy Ritchie, Robert Downey jr si ritrova nudo e ammanettato sul letto, un cuscino proprio lì a difesa del pudore, mentre cerca di convincere la cameriera che sotto quel cuscino troverà la chiave per liberarlo. Della serie Bbc con Benedict Cumberbatch e il suo smartphone abbiamo a suo tempo riferito le geniali meraviglie. Difficili da imitare, qui il regista e lo sceneggiatore neanche ci provano. Preferiscono la pista femminista. Enola è la sorella sedicenne di Sherlock Holmes, in una serie di romanzi scritti da Nancy Springer (“The Enola Holmes Misteries”, in Italia li pubblica De Agostini, esiste anche la versione a fumetti). Vive con la mamma, che la educa all’arte e alla scherma (anche Sherlock secondo Arthur Conan Doyle, univa un cervello finissimo a un fisico allenato). Nel film, sono Millie Bobby Brown – era Undici, la ragazzina con i superpoteri scappata dal laboratorio nella serie “Stranger Things” – e Helena Bonham Carter.

