Senza satira non leggeremmo più libri e non andremmo più al cinema

"Safe space", invocano i professionisti dell’offesa. Se sono all’università, non tollerano di leggere nulla che possa evocare antichi traumi, o risvegliare ricordi spiacevoli, o urtare le idiosincrasie coltivate da ognuno di noi come cosa cara – il disagio è sommamente soggettivo. Per questo esistono l’ironia e il divanetto dello strizzacervelli. Per questo esistono il cinema e i romanzi, che sbrigano faccende ad alto rischio senza mettere in pericolo la vita o la mente del lettore (vale anche per la lettrice,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.