Ecco gli Oscar delle minoranze

I vincitori degli Oscar 2018:

Miglior film: La forma dell'acqua - The Shape of Water;

Miglior regia: Guillermo del Toro per La forma dell'acqua - The Shape of Water;

Migliore attore protagonista: Gary Oldman per L'ora più buia;

Migliore attrice protagonista: Frances McDormand per Tre manifesti a Ebbing, Missouri;

Migliore attrice non protagonista: Allison Janney per Tonya;

Migliore attore non protagonista: Sam Rockwell per Tre manifesti a Ebbing, Missouri;

Migliore sceneggiatura originale: Jordan Peele per Scappa - Get Out;

Migliore sceneggiatura non originale: James Ivory per Chiamami col tuo nome;

Miglior fotografia: Roger Deakins per Blade Runner 2049;

Miglior montaggio: Lee Smith per Dunkirk;

Miglior scenografia: Shane Vieau per La forma dell'acqua - The Shape of Water;

Migliori costumi: Mark Bridges per Il filo nascosto;

Miglior colonna sonora originale: Alexandre Desplat per La forma dell'acqua - The Shape of Water;

Miglior canzone originale: Coco;

Miglior trucco e acconciature: L'ora più buia;

Miglior sonoro: Dunkirk;

Miglior montaggio sonoro: Dunkirk;

Migliori effetti speciali: Blade Runner 2049;

Miglior film d'animazione: Lee Unkrich e Darla K. Anderson per Coco;

Miglior film straniero: Una donna fantastica;

Miglior documentario: Bryan Fogel e Dan Cogan per Icarus.