Come cambia la ristorazione italiana nell'età dell'inflazione

E’ stata l’estate dei toast divisi a metà e “sanzionati” con un supplemento di prezzo ma è stato anche il culmine di un periodo che ha visto aumentare significativamente i prezzi del ristorante medio. E’ sempre difficile tracciare una linea che valga per tutti ma anche in una buona trattoria situata nel centro di una grande città si finisce per spendere per un pranzo o una cena tra i 45 e i 55 euro a persona. Ovviamente l’aumento dello scontrino genera nei consumatori l’adozione di tattiche che potremmo definire difensive: non si ordina più primo e secondo ma si sceglie un solo piatto, se si è in compagnia l’antipasto o il dolce lo si divide con il compagno di tavolo. Dal canto loro i ristoratori hanno già preso le contromisure e hanno aumentato maggiormente il prezzo dei primi (i più richiesti) rispetto ai secondi. In merito l’aneddotica è ricca ma per capire le traiettorie che prenderà la ristorazione italiana nella stagione dell’inflazione bisogna cercare di individuare le tendenze di fondo. Operazione non facile in un mercato dove operano tanti piccoli soggetti (le imprese familiari valgono più dell’80 per cento dell’offerta) e le catene commerciali contano per l’8 per cento. L’impressione è comunque che l’aumento dei prezzi di cui sopra segni una sorta di boa, per tutto ciò che definiamo tradizionale nel campo della ristorazione è iniziato un lungo e difficile giro. Il contenimento dei prezzi che abbiamo conosciuto in passato, quando l’inflazione praticamente non esisteva, si basava anche su formule organizzative del passato: le donne di casa tutto il giorno nella cucina del ristorante, i proprietari presenti in sala h24, facile reperibilità della manodopera anche a costo di un turnover elevato.

