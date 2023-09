Italiani, pentitevi finché siete in tempo e tornate alla bevanda nazionale: il vino

Adesso non avete più scuse. L’estate è l’alibi perfetto per un popolo di finti bevitori (di finti bevitori di vino) come quello italiano: fa caldo, si suda, lo consigliano anche i medici, è il momento dell’acqua… Bugiardi! Oltre che finti bevitori di vino anche finti salutisti. Perché poi li vedi fra banconi e tavolini che tracannano birra, la squallida cervogia con cui sudano ancor più. O pozioni colorate ma pur sempre alcoliche e in più zuccherose, zuccherate, per un attacco concentrico al fegato. Il risultato eccolo: “Eccedenze record. In Italia non c’è mai stato così tanto vino in cantina come dal 2000 a oggi. Secondo l’analisi Uiv e Vinitaly, la vendemmia 2023 si apre con una giacenza di vino in cantina pari a 45,5 milioni di ettolitri, l’equivalente di oltre 6 miliardi di potenziali bottiglie” (Italia a Tavola). Insomma un disastro. Per l’economia, e questo non c’è bisogno di spiegarlo, e per l’identità nazionale, e questo devo spiegarlo sempre avendo come connazionali degli zucconi: il nome originario dell’Italia è Enotria, non Beerland…

