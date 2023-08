Modesta proposta per le dispute sugli hamburger vegetali: diamoci tregua

Attenzione, discussione seria: come chiamare le alette di pollo o gli hamburger vegetali? Se l’hamburger non contiene carne e le alette di pollo non contengono il povero pollo, si può commercializzare il prodotto usando il concetto di (voglio dire il richiamo alla) carne? Sembra questione peregrina ma riguarda invece l’ontologia, l’essenza, quello che è giusto e quello che è sbagliato. Voi scherzate, va bene, vi disinteressate, ma l’ardua sentenza è nelle mani dei giudici della Corte europea di giustizia, a loro volta chiamati in causa dal Consiglio di stato francese – questo perché nel 2021 la Francia ha introdotto un decreto che vieta l’uso di denominazioni con riferimenti alla “carne” per gli alimenti a base vegetale. La discussione è seria. Noi già siamo un paese che mette su delle guerre intestine e sfiancanti per la ricetta dell’amatriciana, senti quel cuoco o quella cuoca stellata, intervista la casalinga, preferibilmente nonna, di Amatrice, e insomma come si fa, da dove deriva, chi è stato il primo uomo/donna/loro/plus che l’ha inventata? Qualche estate fa venne fuori la questione tiramisù, la cui ricetta primordiale, ovvero la discussione sull’origine con tutto quello che ne consegue, fu contesa tra Friuli e Veneto. Pensate ora che va deciso se la lasagna senza carne si possa ancora chiamare lasagna vegana o, tanto per dire, si debba ribattezzare “sfoglie di pasta disposte a strati, ripiene di crema con bevanda alla soia, farcita con un sostituto vegetale del macinato”.

