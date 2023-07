La Lega vuole vietare la denominazione hamburger vegetale: "Il consumatore può essere traviato” 

Con un emendamento al decreto sui cibi sintetici, approvato in Senato, il partito di Salvini punta a proibire "l'utilizzo della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali”, rischiando così di stroncare catene produttive e posti di lavoro

Una volta rinominavano le strade, adesso pure gli hamburger. C’è un emendamento, a un disegno di legge di governo, che fa davvero ridere i polli perché, a detta di chi lo ha pensato, la Lega, sarebbe a protezione dei polli, della carne-carne minacciata nientemeno che dall’hamburger vegetale. Il decreto è il ddl sui cibi sintetici. L’emendamento che sta sollevando un settore, un pezzo di economia, tra l’altro in crescita, è il numero tre e si prefigge di eliminare un modo di dire, di pensare, di acquistare. In tutti i banconi, da almeno trent’anni, ci sono prodotti vegetali comunemente chiamati hamburger vegetali. Sono pericolosi esseri che secondo questo nuovo dettato devono essere ridenominati. Via, mai più chiamarli così. E’ un divieto, vero e proprio, il bavaglio lessicale, come recita l’emendamento: “Divieto di utilizzo della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali”.