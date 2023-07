Il divieto di carne sintetica è una vittoria del governo (e di Coldiretti) e una sconfitta per il paese

Il Senato ha dato approvato con 93 voti favorevoli, 28 contrari e 33 astenuti il ddl sulla cosiddetta “carne sintetica”, che per i nuovi cibi coltivati in laboratorio proibisce produzione, commercializzazione e ricerca. Si tratta in sostanza di una legge che vieta una cosa già vietata, perché non esiste alcun prodotto alimentare derivante da colture cellulari approvato dall’Unione europea. Ma qualora l’Efsa (l’Autorità europea per la sicurezza alimentare), com’è probabile, autorizzasse la carne sintetica allora il divieto voluto dal ministro Francesco Lollobrigida non avrebbe più valore. Come peraltro è accaduto con la battaglia contro la farina d’insetti, semplicemente dopo l’autorizzazione Ue i cittadini sarebbero liberi di consumare ciò che preferiscono. Da questo punto la legge è perfettamente inutile. Ma purtroppo è anche dannosa, perché distrugge sul nascere l’innovazione, la ricerca e la produzione made in Italy. Si produrrebbe la stessa disastrosa situazione degli Ogm: gli italiani potrebbero sì consumare carne sintetica ma solo se prodotta all’estero.

