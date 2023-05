Giornali eterodiretti dalla Coldiretti

L'Ue che vieta l'insalata in busta, che ci fa mangiare insetti e carne sintetica, la Dieta mediterranea "sotto attacco" di una specie di piano Kalergi per la sostituziona agroalimentare. Allarmismo, antieuropeismo, complottismo e numeri falsi. Perché i media italiani abboccano alle bufale coldirettiste?

“L’Unione Europea cancella le insalate in busta”. Giornali e tg hanno subito rilanciato l’allarme di Coldiretti che durante la fiera “Tuttofood” denuncia il nuovo assurdo divieto europeo sugli imballaggi che toglie dai supermercati l’insalata in busta, i cestini di fragole, le arance in rete e le confezioni di pomodorini al di sotto di 1,5 kg. Per poi scoprire, come ha spiegato sul Foglio Michele Masneri, che la notizia è vecchia (risale a novembre), il regolamento è solo una proposta e l’obiettivo è introdurre imballaggi riciclabili e non “cancellare dagli scaffali l’insalata”. Ma è proprio questa la potenza del Coldirettismo.