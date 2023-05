Il surreale antieuropeismo di Coldiretti sulla Xylella

Proteste contro il vicepresidente della Commissione Ue Timmermans: “Ue svegliati! la Xylella ti invade”. Ma quando l'Europa preparava il piano per fermare il batterio, Coldiretti si opponeva e diffondeva teorie complottiste. Ora milioni di ulivi sono seccati, ma non è colpa di Bruxelles

In Italia, e spesso in Puglia, accadono cose strane. Ieri il vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans è stato accolto a Taranto, dove ha incontrato il presidente della regione Michele Emiliano, da una protesta della Coldiretti. “Niente Europa senza agricoltura, no al cibo da laboratorio, “Stop ai cibi stranieri inquinati, regole uguali per tutti”, “No consumo di suolo, i pannelli mettiamoli sui tetti”, “Il Nutriscore inganna i consumatori”.