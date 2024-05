Papa Francesco punta tutto sulla speranza

Spes non confundit, la speranza non delude, diceva san Paolo. E’ nel segno della speranza che si celebrerà il Giubileo del 2025, la cui Bolla di indizione è stata consegnata ieri dal Papa. “Di speranza, infatti, abbiamo bisogno”, ha detto Francesco nell’omelia: “Ne ha bisogno la società in cui viviamo, spesso immersa nel solo presente e incapace di guardare al futuro; ne ha bisogno la nostra epoca, che a volte si trascina stancamente nel grigiore dell’individualismo e del ‘tirare a campare’”. Di speranza, poi, ha bisogno la Chiesa, “anche quando sperimenta il peso della fatica e della fragilità”. E “di speranza ha bisogno ciascuno di noi: le nostre vite talvolta affaticate e ferite, i nostri cuori assetati di verità, di bontà e di bellezza, i nostri sogni che nessun buio può spegnere. Tutto, dentro e fuori di noi, invoca speranza e va cercando, anche senza saperlo, la vicinanza di Dio”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE