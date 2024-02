La Chiesa tedesca a un passo dallo scisma

La Conferenza episcopale tedesca ha cancellato dall’ordine del giorno la votazione (prevista per la prossima settimana) dello Statuto del Comitato sinodale che avrebbe dovuto istituire il Consiglio sinodale, già bocciato dal Papa perché in contrasto con “la struttura sacramentale della Chiesa cattolica”. E’ la diretta conseguenza dell’ennesimo altolà giunto dal Vaticano, stavolta con una lettera firmata dal segretario di stato Pietro Parolin, dal prefetto della Dottrina della fede Víctor Manuel Fernández e da quello dei Vescovi Robert Prevost. Il testo era chiaro: lo Statuto non va votato, almeno fino a quando riprenderanno i confronti e il dialogo con la curia romana. Così i vescovi tedeschi, riuniti in plenaria ad Augusta, hanno bloccato la votazione che avrebbe con ogni probabilità segnato un punto di non ritorno, trattandosi a quel punto di sfida aperta non solo al governo della Chiesa ma anche allo stesso Pontefice che si era detto preoccupato per le derive intraprese dal Synodale Weg. Il problema è proprio il Consiglio sinodale che si vorrebbe istituire: un organo a composizione mista (laici e vescovi) deliberativo che avrebbe poteri su campi riservati all’autorità ecclesiastica, potendo anche decidere su questioni relative alla morale sessuale e alla vita sacerdotale. Cinque ex rappresentanti del Cammino sinodale avevano scritto una lettera a Francesco lo scorso autunno manifestando timore per quanto stava accadendo sulle rive del Reno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE