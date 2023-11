Dopo il Papa, anche il segretario di stato avverte i tedeschi: “Fermatevi o siete fuori”

Dopo il Papa che, tramite lettera privata inviata a quattro ex partecipanti del Cammino sinodale tedesco, ha espresso tutta la sua preoccupazione per le derive del percorso assembleare in Germania, arrivando fino al punto da definire contraria alla struttura sacramentale della Chiesa cattolica l’istituzione dell’organo “consultivo e decisionale” cui si dovrà occupare il Comitato sinodale che già mesi fa il Vaticano aveva ritenuto illegittimo, stavolta tocca al segretario di stato. Il Tagespost ha infatti reso nota una lettera del cardinale Pietro Parolin che fissa chiari paletti all’azione dell’episcopato tedesco. Destinataria è la signora Beate Gilles, segretaria generale della Conferenza episcopale. Il segretario di stato ricorda che è in corso un Sinodo sulla sinodalità e che dunque “bisogna rendersi conto che si sta svolgendo una via sinodale universale convocata dal Santo Padre”, per cui è “necessario rispettare questo percorso ed evitare l’impressione che siano in corso iniziative parallele”.

