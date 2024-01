Il cardinale Kasper contro i vescovi tedeschi: "Non finirà bene"

Roma. “Continuare ora con questo progetto nonostante le critiche di Roma e creare un fatto compiuto può essere inteso solo come una sfida provocatoria e non può finire bene”. Il progetto in questione è il Comitato sinodale tedesco e a sfogare tutta la sua disapprovazione è il cardinale Walter Kasper. In un’intervista rilasciata alla rivista teologica Communio (quella che tra i suoi fondatori ebbe Joseph Ratzinger, tra l’altro), Kasper manifesta tutte le sue perplessità per quanto sta accadendo nella Chiesa di casa sua. Non è una novità, perché da tempo il porporato, teologo di rango e principe dell’ala progressista, lancia allarmi sulle derive del Synodale Weg, ma stavolta argomenta la sua opposizione su un piano sostanziale. Il Comitato sinodale dovrebbe preparare la strada a un futuro Consiglio sinodale, fatto in egual numero da vescovi e laici, con poteri anche esecutivi. Dice il cardinale: “Non c’è legittimazione di un Consiglio sinodale con un numero uguale di vescovi e laici nel processo sinodale della Chiesa universale. Tale questione non è stata nemmeno affrontata durante il processo sinodale e le obiezioni romane sono state più che chiare”. Un Consiglio sinodale così immaginato “significherebbe senza dubbio violare la struttura sacramentale della Chiesa”. Spiega Kasper: “L’autorità è legata al ministero che viene dato e autorizzato dall’ordinazione sacramentale. Ciò include il fatto che un vescovo si consulti con gli organi sinodali e dia un resoconto della sua decisione. Tali consultazioni regolari tra la Conferenza episcopale e lo ZdK (Comitato centrale dei cattolici tedeschi) si svolgono a livello nazionale dal Sinodo di Würzburg (1971-1975, ndr). Non c’è nulla che impedisca che queste consultazioni diventino più importanti. Tuttavia, diventerebbe problematico se un Consiglio sinodale fosse in grado di approvare risoluzioni vincolanti a cui il singolo vescovo è canonicamente o moralmente legato. Tale Consiglio limiterebbe o addirittura rimuoverebbe l’autorità del vescovo. Avrebbe quindi più potere della Conferenza episcopale, che secondo l’attuale Codice di diritto canonico (con poche eccezioni) è un organo consultivo”. Per quanto riguarda i vescovi (la quasi totalità) che si sono dichiarati favorevole all’istituzione del Consiglio sinodale, Kasper dice: “Non mi è chiaro come si possa assumere un impegno all’ordinazione e poi rinunciare agli obblighi che ne sono essenziali e a cui ci si è impegnati pubblicamente ”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE