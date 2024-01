La lunga battaglia per il dopo Francesco

Roma. In attesa del prossimo “importante” documento del dicastero per la Dottrina della fede annunciato in una nuova intervista dal cardinale Víctor Manuel Fernández – “sulla dignità umana che non include solo questioni sociali, ma anche una forte critica alle questioni morali come il cambiamento di sesso, la maternità surrogata, le ideologie di genere” –, la questione aperta da Fiducia supplicans e dal suo repentino “chiarimento” è ancora al centro del dibattito ecclesiale. Al di fuori delle mura vaticane ma, ed è quel che conta soprattutto, al loro interno. Non è possibile derubricare la vicenda a errore di comunicazione né farla rientrare nel “consueto” argomentare antibergogliano. Fiducia supplicans è il primo documento approvato da un Pontefice rigettato pubblicamente dagli episcopati di un intero continente. E lo stesso cardinale segretario di stato, Pietro Parolin, che pure ha ricordato come la Chiesa sempre si aggiorni perché “è attenta ai segni dei tempi ma deve essere fedele al Vangelo”, ha sottolineato le “forti reazioni” alla Dichiarazione che portano a ritenere che “ci vorranno ulteriori approfondimenti”.

