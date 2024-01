Il passo falso di Papa Francesco

La disinvoltura del prefetto del dicastero per la Dottrina della fede, il cardinale Víctor Manuel Fernández, ha creato più di un problema in questa fase del pontificato. Non è solo l'Africa a ribellarsi contro il via libera alla benedizione delle coppie omosessuali, ma anche tanti vescovi che chiedono solo più calma e meno caos

La domanda che più d’un vescovo italiano si fa, a qualche settimana di distanza dalla pubblicazione di Fiducia supplicans, è quante siano davvero le coppie che cercano una benedizione in chiesa alla loro unione. La domanda è retorica perché la risposta è scontata: poche, pochissime. E dunque, l’interrogativo conseguente che sorge naturale è se ci fosse davvero bisogno di un documento del genere in questo particolare momento, che ha avuto l’effetto di dividere ulteriormente una Chiesa già divisa, palesando fratture per lo più note, ma che non erano emerse tutte in superficie. L’elenco delle Conferenze episcopali che hanno dichiarato di non voler dare attuazione alla Dichiarazione si allunga giorno dopo giorno, fotografando la situazione sulla mappa geografica: l’Africa è in subbuglio, l’Europa orientale pure. Ma quel che rende più evidente la spaccatura è il commento, pubblico, di vescovi che fino a oggi erano considerati allineati al programma di Papa Francesco.