Tucho Fernández, il custode della fede che sta terremotando la Chiesa

Vediamo innanzitutto come gli uomini e le donne vivono l’orgasmo e qual è la differenza tra un orgasmo maschile e uno femminile. A lei piacciono di più le carezze e i baci, e ha bisogno che l’uomo giochi un po’ prima di penetrarla. Ma lui, insomma, è più interessato alla vagina che al clitoride. Al momento dell’orgasmo, lui di solito emette dei grugniti aggressivi; lei, invece, fa dei balbettii o dei sospiri infantili. Non dimentichiamo che le donne hanno un ricco plesso venoso intorno alla vagina, che mantiene un buon flusso sanguigno dopo l’orgasmo. Ecco perché di solito è insaziabile. Ma non dimentichiamo che a livello ormonale e psicologico non esistono maschi e femmine puri. Chiediamoci ora se queste particolarità dell’uomo e della donna nell’orgasmo si verificano in qualche modo anche nel rapporto mistico con Dio”. Così sta scritto in La Pasión mística. Espiritualidad y sensualidad, volumetto uscito nel 1998 di cui l’autore, Víctor Manuel Fernández, s’è talmente tanto vergognato da averne vietato la ripubblicazione, ha fatto sapere alla Vida Nueva. “Non lo riscriverei, e non volevo che fosse ripubblicato”, assicura oggi. Però, se non altro, le pubblicazioni “giovanili” del cardinale Fernández non sono noiosissime riflessioni teologiche da eruditi della materia buone per convegni o seminari frequentati da preti, accademici e pensionati in cerca di colti passatempi pomeridiani. Nessuno scandalo, nessuna eresia. La pubblicazione è un simpatico divertissement che di certo non mina i fondamenti della fede, come tanti moralisti e ipocriti vanno dicendo.

