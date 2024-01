Benedire le coppie irregolari, ma "in dieci o quindici secondi". Le precisazioni del cardinale Fernández

Dopo le critiche piovute su Fiducia supplicans, la Dichiarazione che autorizza la benedizione anche per le coppie omosessuali resa nota lo scorso dicembre, il dicastero per la Dottrina della fede corre ai ripari con un inusuale comunicato stampa di cinque pagine “per aiutare a chiarire la ricezione” del documento. La premessa è la solita, e cioè che la dottrina non cambia e “ci sono diverse frasi forti nella Dichiarazione che non lasciano dubbi” in proposito. Quindi, si risponde a quei vescovi che hanno fatto sapere pubblicamente di non voler dare attuazione al testo, chi con parole misurate, chi definendolo “blasfemo”. Il cardinale Fernández – evidentemente colpito dalla reazione ostile delle conferenze episcopali africane ma anche da diversi presuli che fino a pochi giorni fa erano annoverati tra i convinti sostenitori del programma di Francesco, senza dubbi o cedimenti – scrive nel comunicato stampa che “alcuni vescovi, ad esempio, hanno stabilito che ogni sacerdote deve compiere un’opera di discernimento e che potrà, tuttavia, eseguire queste benedizioni solo in privato. Nulla di tutto ciò è problematico se viene espresso con il dovuto rispetto per un testo firmato e approvato dallo stesso Sommo Pontefice, cercando in qualche modo di accogliere la riflessione in esso contenuta”. E comunque, e qui il riferimento è alle legislazioni statali che in tanti paesi africani definiscono illegale l’omosessualità, “ogni vescovo locale ha sempre il potere di discernimento in loco. La prudenza e l’attenzione al contesto ecclesiale e alla cultura locale potrebbero ammettere diverse modalità di applicazione, ma non una negazione totale o definitiva di questo cammino che viene proposto ai sacerdoti”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE