Vuoi far politica? Fuori dalle chiese. Il vescovo di Reggio Emilia manda in tilt il cattolicesimo politicante

È amareggiato il vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, mons. Giacomo Morandi, per il polverone che si è alzato dopo la sua decisione di definire incompatibili il ministero di natura ecclesiale con l’impegno politico. In vista delle prossime elezioni amministrative ed europee, infatti, il vescovo ha stabilito tramite lettera ai parroci che chi si candida alle elezioni non può contemporaneamente continuare a fare il catechista, il lettore, l’accolito o il ministro straordinario dell’eucaristia (tra cui c’è anche l’ex ministro ed ex sindaco Graziano Delrio, a giudizio del quale “se lui dice che è dal punto di vista della prudenza, per salvaguardare la Chiesa è importante avere alcune attenzioni, ne prendiamo atto. Non ho consigli da dare al vescovo. L’importante è che tutti capiscano che la partecipazione alla cosa pubblica è un fatto positivo”). Dice mons. Morandi: “Quello che non comprendo è che si sia arrivati a evocare il non expedit di Pio IX: utilizzare questa citazione significa dare un’interpretazione non corretta, fuorviante e capziosa, che denota peraltro l’ignoranza della storia e di quello specifico provvedimento, che nasceva nel contesto di rapporti conflittuali fra stato e Santa Sede. Il provvedimento pastorale che ho adottato infatti esprime esattamente l’intenzione opposta, cioè che i cristiani che sentono la vocazione al servizio politico possano seguirla con pieno diritto, liberamente e responsabilmente”. L’intento, l’unico, è insomma quello di “evitare che da entrambe le parti possano esserci strumentalizzazioni dei ruoli ricoperti e si trasferisca nelle parrocchie la conflittualità tipica dell’agone politico, alimentando quelle polemiche e contrapposizioni che in campagna elettorale sono all’ordine del giorno”. La diocesi ha anche pubblicato sul proprio sito una serie di Faq per chiarire meglio di che si tratta. Domanda numero 2: “Perché l’arcivescovo è intervenuto sul tema delle elezioni politiche?”. Risposta: “Ha inteso ricordare che quanti stanno svolgendo servizi nella Chiesa si impegnino in ciò in modo esclusivo. E’ poi essenziale che le attività tipiche della comunità cristiana (culto, catechesi, carità e misericordia) non siano confuse con attività di promozione partitica”. Domanda numero 3: “3) Dunque catechisti, lettori, accoliti e ministri straordinari dell’eucarestia, qualora intendano candidarsi in vista delle elezioni politiche, dovranno sospendere il proprio servizio?”. Risposta: “Sì. In questo modo si eviteranno contrapposizioni e tensioni frutto dell’appartenenza all’uno o all’altro degli schieramenti”. Nei casi dubbi, sarà il parroco a decidere, previo dialogo con gli interessati. Negli ambienti parrocchiali, compresi gli oratori, non saranno ammessi incontri o dibattiti in vista delle elezioni. Non è la prima diocesi italiana a comportarsi in tal modo – a gennaio, il vescovo di Ascoli Piceno (che è pure vicepresidente della Cei), mons. Gianpiero Palmieri, aveva detto in un’intervista a Qn che “chi si candida in qualsiasi lista alle prossime elezioni comunali dovrà dimettersi dai ruoli di responsabilità svolti in diocesi, lasciando i rispettivi incarichi sia nel consiglio pastorale diocesano che nei consigli parrocchiali… Non vorrei, infatti, che le chiese e le parrocchie possano diventare luoghi di campagna elettorale”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE